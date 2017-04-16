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На Миколаївщині чоловік вибив церковні двері, щоб поставити свічку

Поліцейські викликали швидку допомогу, яка доправила чоловіка до лікарні
У селі Троїцьке Миколаївської області чоловік вибив ногою двері до церкви, щоб зайти всередину та поставити свічку.
На Миколаївщині чоловік вибив церковні двері, щоб поставити свічку Фото: google.com

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Повідомлення про подію надійшло до поліції о 6 ранку неділі 16 квітня від 52-річного місцевого мешканця.

Коли правоохоронці приїхали до церкви, то побачили, що чоловік, який таким незвичним способом зайшов до храму, ззовні виглядав як психічно нездорова людина. Поліцейські викликали швидку допомогу, яка доправила чоловіка до лікарні. 

Інформацію внесено до Єдиного обліку, проводиться перевірка.

Нагадаємо, в центрі Ніцци католицьку церкву евакуювали після того, як невідомий увірвався в неї під час великодньої служби і почав погрожувати присутнім предметом, схожим на ковбасу.

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16 04 2017 20:30
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