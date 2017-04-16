CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ селі Троїцьке Миколаївської області чоловік вибив ногою двері до церкви, щоб зайти всередину та поставити свічку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Миколаївщині чоловік вибив церковні двері, щоб поставити свічку
Поліцейські викликали швидку допомогу, яка доправила чоловіка до лікарні
Фото: google.com
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
Повідомлення про подію надійшло до поліції о 6 ранку неділі 16 квітня від 52-річного місцевого мешканця.
Коли правоохоронці приїхали до церкви, то побачили, що чоловік, який таким незвичним способом зайшов до храму, ззовні виглядав як психічно нездорова людина. Поліцейські викликали швидку допомогу, яка доправила чоловіка до лікарні.
Інформацію внесено до Єдиного обліку, проводиться перевірка.
Нагадаємо, в центрі Ніцци католицьку церкву евакуювали після того, як невідомий увірвався в неї під час великодньої служби і почав погрожувати присутнім предметом, схожим на ковбасу.
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16 04 2017 20:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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