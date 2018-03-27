На Миколаївщині люди перекрили кілька доріг з вимогою ремонту
Селяни вимагають відремонтувати занедбану ділянку траси, що проходить повз їхній населений пункт. Акція протеста почалася у вівторок, 26 березня, - о 7:00 близько 100 осіб перекрили автомобільний рух, крокуючи пішохідним переходом, - повідомляє прес-служба Нацполіції.
Станом на 12:00 середи, 27 березня, акція триває. Охорону громадського порядку на місці події здійснюють співробітники Єланецького відділення Нацполіції Миколаївщини.
Крім того, 27 березня о 12:00 у селищі Єланець близько 20 місцевих жителів із аналогічною вимогою перекрили автомобільний рух на перехресті автодоріг Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг та Т-1510 Арбузинка-Єланець-Нова Одеса-Миколаїв.
В свою чергу місцеві жителі повідомляють, що не мають наміру припиняти блокування траси, поки на місце не приїде прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Та зазначають, що ніхто з керівництва Миколаївської ОДА не відреагував на протест, передає місцеве видання "НикВести".
Нагадаємо, що раніше Новак розповів, що Кабінет міністрів України затвердив 5 програм ремонту та будівництва доріг на 2018 рік.
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