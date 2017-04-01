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На Миколаївщині монтер ремонтної бригади загинув під колесами пасажирського поїзда

Наразі встановлюються обставини події
У Миколаївській області під колесами швидкісного потягу сполученням "Київ - Херсон" загинув 48-річний монтер ремонтної бригади.
На Миколаївщині монтер ремонтної бригади загинув під колесами пасажирського поїзда Фото: 112.ua

Повідомлення про інцидент на залізничної станції Явкино" надійшло правоохоронцям у 13:50 4 січня, інформує прес-служба ГУ Національної поліції в Миколаївській області.

За попередніми даними, загиблий в складі бригади працював на залізничному переїзді.

Встановлюються обставини події, проводяться слідчі дії.

Відомості про подію внесено до журналу Єдиного обліку, попередня кваліфікація за ознаками ст. 291 КК України "Порушення чинних на транспорті правил".

Нагадаємо, що в Донецькій області на нерегульованому залізничному переїзді "Шахта Курахівська" під потяг потрапив автобус.

Також у Фастівському районі Київської області двоє нетверезих жителів потрапили під пасажирський поїзд.
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04 01 2017 22:20
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