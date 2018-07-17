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На Миколаївщині потяг збив жінку: Машиністи забрали тіло і позбулися його дорогою

Загиблою виявилася 44-річна місцева жителька
На станції Березнегувате Миколаївської області товарний потяг на смерть збив жінку. Машиністи забрали тіло загиблої і позбулися його шляхом курсування потяга.
На Миколаївщині потяг збив жінку: Машиністи забрали тіло і позбулися його дорогою

"13 липня на станції Березнегувате товарний потяг вчинив наїзд. Попередньо вже встановлено, що 44-річна жінка перебувала на коліях, коли машиніст побачив її та вжив заходів екстреного гальмування. Однак потяг не встиг зупинитися і збив її. Як тепер встановило слідство, машиніст разом із помічником не повідомили про подію, а забрали тіло до потяга і позбулися його дорогою до станції призначення", – повідомила речник поліції у Миколаївській області Олена Бережна, інформує 112. Україна.

Вона додала, що на кінцевій станції поліцейські зупинили машиніста і помічника, встановили місце події, на якому було виявлено сліди скоєння злочину.

За фактом події порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 КК україни (порушення правил безпеки залізничного, водного або повітряного транспорту), а також за ч. 1 ст. 297 КК (наруга над трупом).

Наголошується, що наразі проводять експертизи, в тому числі щодо того, чи можна було уникнути цієї події. Тіло жінки направлено на експертизу. Встановлюються всі обставини події. 

Нагадаємо, у Львові поїзд № 749 сполученням "Київ - Івано-Франківськ" збив двох людей.

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17 07 2018 19:35
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