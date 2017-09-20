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На Миколаївщині рибоохоронний патруль займався браконьєрством

Вилучено улову на 1,2 млн гривень
У Миколаївської області за підозрою у браконьєрстві затримали співробітників рибоохоронного патруля та їхніх спільників.
На Миколаївщині рибоохоронний патруль займався браконьєрством Фото: dpsu.gov.ua

Правоохоронці провели 11 санкціонованих обшуків у приміщеннях інспекторів рибоохоронного патруля Миколаївської області та низки осіб, причетних до браконьєрської діяльності, які працювали під прикриттям патруля, повідомляє сайт Держприкордонслужби.

"Вилучені водні живі біоресурси (креветки, кефаль, бички, пузанка, карасі тощо) на загальну суму 1,2 млн гривень, 4 плавзасоби, 43 ятері та понад 320 рибальських сіток різних розмірів", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що в діях громадян вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 249 КК України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Нагадаємо, що в Офіційному віснику України 25 липня оприлюднено спільний наказ Мінагрополітики та Мінприроди, який збільшує штрафи за браконьєрство в середньому в чотири рази.

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20 09 2017 20:34
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