На Миколаївщині шкільний випускний закінчився бійкою, стріляниною і різаниною
"Учора був випускний бал у с. Луканівка, під'їхали декілька машин із вірменами і почалася різанина. Троє поранені: підрізали, зламана щелепа і вогнепальні поранення", - інформує "Преступности.НЕТ".
Начальник Кривоозерського відділу поліції Олександр Горпинич підтвердив факт конфлікту і характер поранень потерпілих.
За його словами, на випускний вечір приїхала група людей, після чого сталася бійка з учасниками святкування. Потім непрошені гості викликали "підмогу" і сталася ще одна більш масова бійка.
Під час конфлікту постраждали п'ятеро людей. Двоє були госпіталізовані, а ще трьом медичну допомогу було надано на місці події. Зараз поліція встановлює обставини, а також особи безпосередніх учасників і призвідників бійки.
Нагадаємо, що в київському Гідропарку конфлікт переріс у масову бійку, в якій військовослужбовець отримав ножове поранення
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