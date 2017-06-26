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На Миколаївщині шкільний випускний закінчився бійкою, стріляниною і різаниною

Під час конфлікту постраждали п'ятеро людей
У неділю, 25 червня, в селі Луканівка Кривоозерського району Миколаївської області під час шкільного випускного вечора сталася масова бійка.
На Миколаївщині шкільний випускний закінчився бійкою, стріляниною і різаниною фото: obozrevatel.com

"Учора був випускний бал у с. Луканівка, під'їхали декілька машин із вірменами і почалася різанина. Троє поранені: підрізали, зламана щелепа і вогнепальні поранення", - інформує "Преступности.НЕТ".

Начальник Кривоозерського відділу поліції Олександр Горпинич підтвердив факт конфлікту і характер поранень потерпілих.

За його словами, на випускний вечір приїхала група людей, після чого сталася бійка з учасниками святкування. Потім непрошені гості викликали "підмогу" і сталася ще одна більш масова бійка.

Під час конфлікту постраждали п'ятеро людей. Двоє були госпіталізовані, а ще трьом медичну допомогу було надано на місці події. Зараз поліція встановлює обставини, а також особи безпосередніх учасників і призвідників бійки.

Нагадаємо, що в київському Гідропарку конфлікт переріс у масову бійку, в якій військовослужбовець отримав ножове поранення

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26 06 2017 19:56
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