На Миколаївщині суддя спровокував ДТП на незадекларованому позашляховику, - ФОТО

В результаті ДТП постраждали дві людини, що їхали в мікроавтобусі. Сам суддя не постраждав

Голова Господарського суду Миколаївської області Константин Василяка 13 травня став учасником серйозного ДТП під Миколаєвим.

За словами очевидців, Василяка їхав на автомобілі Volkswagen Touareg. Намагаючись об’їхати ями на дорозі, він зачепив зустрічну вантажівку Scania. Після цього, авто судді винесло на зустрічну смугу, де воно зіштовхнулося з мікроавтобусом Volkswagen, інформують "НикВести".

У своїй декларації за 2017 рік Константин Василяка не вказав, що володіє, або користується яким-небудь автомобілем.

Суддя задекларував дві квартири в Миколаєві та Херсоні, а також три земельні ділянки та дачу на 104 кв м в Великій Кардашинці Херсонської області. Також, у власності Василяки будинок в Херсоні площею 220 кв м, який вказаний як недобудований.

Костянтин Василяка також вказав дохід в минулому році в розмірі 705 тис грн., з яких 379 тис грн. склала його зарплата в суді, решта – пенсія і відсотки від депозитів в банках, де він разом з дружиною зберігає 1,5 млн грн.

За даними Auto.Ria, вартість Volkswagen Touareg випуску 2017-2018 років становить біля 1,5-2 млн грн.