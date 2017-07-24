CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа автодорозі М-13 "Кіровоград – Платонове" в Арбузинському районі Миколаївської області в суботу, 22 липня, близько 8:30 автомобіль Chery Tiggo з'їхав в кювет та зіткнувся з деревом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Миколаївщині в ДТП загинула прокурор Кіровоградської прокуратури
Аварія сталася в Арбузинському районі
Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області
Водій авто їхав зі сторони м. Кроповницького в напрямку м. Первомайськ. За попередніми даними, спочатку він наїхав на вибоїну на проїзній частині, а потім з'їхав в кювет, повідомляє Управління превентивної діяльності обласної поліції.
На місці події загинула 41-річна пасажирка, Тетяна Чеботарьова, прокурор Кіровоградської прокуратури, молодший радник юстиції.
Водій, ще один дорослий пасажир та двоє дітей із травмами доправлені до Величківської ЦРЛ.
Нагадаємо, що 22 липня поблизу Миколаєва, в районі мікрорайону Матвіївка, на трасі Улянівка-Миколаїв зіткнулися мікроавтобус і автомобіль. Внаслідок ДТП загинули троє осіб, з них одна дитина шести років, ще одна людина постраждала.
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24 07 2017 16:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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