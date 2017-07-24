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На Миколаївщині в ДТП загинула прокурор Кіровоградської прокуратури

Аварія сталася в Арбузинському районі
На автодорозі М-13 "Кіровоград – Платонове" в Арбузинському районі Миколаївської області в суботу, 22 липня, близько 8:30 автомобіль Chery Tiggo з'їхав в кювет та зіткнувся з деревом.
На Миколаївщині в ДТП загинула прокурор Кіровоградської прокуратури Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Водій авто їхав зі сторони м. Кроповницького в напрямку м. Первомайськ. За попередніми даними, спочатку він наїхав на вибоїну на проїзній частині, а потім з'їхав в кювет, повідомляє Управління превентивної діяльності обласної поліції.

На місці події загинула 41-річна пасажирка, Тетяна Чеботарьова, прокурор Кіровоградської прокуратури, молодший радник юстиції.

Водій, ще один дорослий пасажир та двоє дітей із травмами доправлені до Величківської ЦРЛ.

Нагадаємо, що 22 липня поблизу Миколаєва, в районі мікрорайону Матвіївка, на трасі Улянівка-Миколаїв зіткнулися мікроавтобус і автомобіль. Внаслідок ДТП загинули троє осіб, з них одна дитина шести років, ще одна людина постраждала.

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24 07 2017 16:37
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