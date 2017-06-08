На Миколаївщині зареєстрували рекордну кількість пожеж, - ДСНС
"Здебільшого горіла суха трава (31 вогневий випадок). Під вплив вогняної стихії потрапили відкриті території у м. Миколаєві, Очаківському, Новоодеському, Новобузькому, Миколаївському, Вознесенському, Вітовському, Казанківському, Снігурівському, Березнегуватському, Первомайському, Березанському, Веселинівському та Врадіївському районах. Основною причиною пожеж було необережне поводження з вогнем з боку населення", - повідомляє Головне управління ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що також горіла листяна і хвойна підстилка у Вознесенському районі (Прибузьке лісництво) на площі понад 6 га.
"За попередніми даними причина пожежі - підпал", - зазначають в ДСНС.
Повідомляється, що на всі випадки забезпечено оперативне реагування підрозділів облуправління ДСНС.
Нагадаємо, лісові пожежі у Греції поширилися на велику частину Аттики - південно-східної області і вже досягають Афін.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа