На Миколаївщині зареєстрували рекордну кількість пожеж, - ДСНС

У суботу, 5 серпня, в Миколаївській області було зареєстровано 43 пожежі

"Здебільшого горіла суха трава (31 вогневий випадок). Під вплив вогняної стихії потрапили відкриті території у м. Миколаєві, Очаківському, Новоодеському, Новобузькому, Миколаївському, Вознесенському, Вітовському, Казанківському, Снігурівському, Березнегуватському, Первомайському, Березанському, Веселинівському та Врадіївському районах. Основною причиною пожеж було необережне поводження з вогнем з боку населення", - повідомляє Головне управління ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що також горіла листяна і хвойна підстилка у Вознесенському районі (Прибузьке лісництво) на площі понад 6 га.

"За попередніми даними причина пожежі - підпал", - зазначають в ДСНС.

Повідомляється, що на всі випадки забезпечено оперативне реагування підрозділів облуправління ДСНС.

Нагадаємо, лісові пожежі у Греції поширилися на велику частину Аттики - південно-східної області і вже досягають Афін.