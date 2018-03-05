На Миколаївщині зерновоз зіткнувся з рейсовим автобусом і машиною ЗСУ: 10 осіб постраждали

Сьогодні, 3 травня, під с. Кам'янка, що неподалік від Миколаєва, сталося зіткнення зерновоза з рейсовим пасажирським автобусом і мікроавтобусом ЗСУ.

Армійський мікроавтобус Mazda E2200 рухався від Очакова в напрямку Одеської траси. На пошкодженій ділянці дороги він пригальмував перед ямою, через що в нього ззаду врізався тягач DAF з напівпричепом, - повідомляє видання "Новини N".

Від сили удару мікроавтобус вилетів на узбіччя. Зерновоз виїхав на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з рейсовим автобусом Миколаїв - Очаків. Автобус також вилетів з дороги в кювет і перекинувся на дах.

Унаслідок ДТП постраждали водій зерновоза, водій і пасажири автобуса - всього 10 осіб. Частину з них було госпіталізовано до лікарень Очакова і Миколаєва, ще частина (з легкими травмами) поїхала до Очакова на попутному транспорті. Що стосується пасажирів мікроавтобуса ЗСУ, то ніхто з військовослужбовців не постраждав.

Згодом прес-центр командування ВМС ЗС України на офіційній сторінці Facebook підтвердив факт аварії. Представники військовиків також повідомляють, що наразі триває розслідування інциденту.

Нагадаємо, що близько 6 ранку 17 квітня у Кривому Розі на перетині вулиць Металургів і Героїв АТО сталася ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса і автобуса, який перевозив співробітників металургійного комбінату.

В результаті ДТП на місці 8 людей загинули, 21 людина постраждала. Пізніше, в лікарні померли ще троє постраждалих в аварії.

У місті оголосили траур.

20 квітня Бабушкінський районний суд Дніпра заарештував водія Mazda Олександра Волкова без можливості внесення застави. Він буде утримуватися у виправній установі під цілодобовою охороною до 13 червня з урахуванням рекомендацій лікарів.

Після трагедії, Кабінет Міністрів доручив вивчити доцільність скасування відміни жовтого сигналу світлофору в зв'язку з аварією в Кривому Розі.