На Миколаївщині зерновоз зіткнувся з рейсовим автобусом і машиною ЗСУ: 10 осіб постраждали
Армійський мікроавтобус Mazda E2200 рухався від Очакова в напрямку Одеської траси. На пошкодженій ділянці дороги він пригальмував перед ямою, через що в нього ззаду врізався тягач DAF з напівпричепом, - повідомляє видання "Новини N".
Від сили удару мікроавтобус вилетів на узбіччя. Зерновоз виїхав на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з рейсовим автобусом Миколаїв - Очаків. Автобус також вилетів з дороги в кювет і перекинувся на дах.
Унаслідок ДТП постраждали водій зерновоза, водій і пасажири автобуса - всього 10 осіб. Частину з них було госпіталізовано до лікарень Очакова і Миколаєва, ще частина (з легкими травмами) поїхала до Очакова на попутному транспорті. Що стосується пасажирів мікроавтобуса ЗСУ, то ніхто з військовослужбовців не постраждав.
Згодом прес-центр командування ВМС ЗС України на офіційній сторінці Facebook підтвердив факт аварії. Представники військовиків також повідомляють, що наразі триває розслідування інциденту.
Нагадаємо, що близько 6 ранку 17 квітня у Кривому Розі на перетині вулиць Металургів і Героїв АТО сталася ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса і автобуса, який перевозив співробітників металургійного комбінату.
В результаті ДТП на місці 8 людей загинули, 21 людина постраждала. Пізніше, в лікарні померли ще троє постраждалих в аварії.
У місті оголосили траур.
20 квітня Бабушкінський районний суд Дніпра заарештував водія Mazda Олександра Волкова без можливості внесення застави. Він буде утримуватися у виправній установі під цілодобовою охороною до 13 червня з урахуванням рекомендацій лікарів.
Після трагедії, Кабінет Міністрів доручив вивчити доцільність скасування відміни жовтого сигналу світлофору в зв'язку з аварією в Кривому Розі.
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