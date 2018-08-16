На Миколаївщині знайшли плантацію конопель вартістю 12 млн гривень
"На присадибній ділянці домогосподарства 47-річного чоловіка поліцейські виявили і вилучили 278 кущів конопель елітного сорту «голландка». Зловмисник спеціально придбав будинок в одному з сіл Арбузинського району, територію якого обгородив двометровим парканом, і спорудив дві теплиці, облаштувавши їх системою вентиляції і крапельного поливу. Насіння коноплі він замовляв через інтернет, а наркорослини нібито "вирощував для кроликів". Однак жодної тварини на території домоволодіння не було", - повідомила прес-служба облуправління поліції.
Фото: mk.npu.gov.ua
Обшук і вилучення наркотиків проводили співробітники Управління протидії наркозлочинності в Миколаївській області, інспекція з особового складу та співробітники Заводського відділу поліції. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України (вирощування конопель), після проведення експертизи буде вирішуватися питання про притягнення зловмисника до кримінальної відповідальності.
Фото: mk.npu.gov.ua
Нагадаємо, що в селі Комарівка Київської області двоє киян виростили плантацію елітних конопель на 5 млн гривень.
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