На Миколаївщині знайшли плантацію конопель вартістю 12 млн гривень

Поліція Миколаївської області виявила в одному з сіл Арбузинського району дві теплиці з конополею. Вартість рослин оцінили в 12 мільйонів гривень за цінами "чорного ринку".

"На присадибній ділянці домогосподарства 47-річного чоловіка поліцейські виявили і вилучили 278 кущів конопель елітного сорту «голландка». Зловмисник спеціально придбав будинок в одному з сіл Арбузинського району, територію якого обгородив двометровим парканом, і спорудив дві теплиці, облаштувавши їх системою вентиляції і крапельного поливу. Насіння коноплі він замовляв через інтернет, а наркорослини нібито "вирощував для кроликів". Однак жодної тварини на території домоволодіння не було", - повідомила прес-служба облуправління поліції.

Фото: mk.npu.gov.ua

Обшук і вилучення наркотиків проводили співробітники Управління протидії наркозлочинності в Миколаївській області, інспекція з особового складу та співробітники Заводського відділу поліції. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України (вирощування конопель), після проведення експертизи буде вирішуватися питання про притягнення зловмисника до кримінальної відповідальності.



Фото: mk.npu.gov.ua

Нагадаємо, що в селі Комарівка Київської області двоє киян виростили плантацію елітних конопель на 5 млн гривень.