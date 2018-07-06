На "Мистецькому Арсеналі" з 2012 року висить борг на суму 125 млн грн

На кінець 2017 року в музейного комплексу "Мистецький Арсенал" є борг у розмірі 125 млн грн (на початок 2017-го - 128 млн грн).

До кінця минулого року інституції вдалося виплатити 2,25 млн грн, повідомляють у звіті "Мистецького Арсеналу", оприлюдненому сьогодні, інформує LB.ua.

"У період активної фази створення "Мистецького Арсеналу" з 2005-го по 2012 рік інституція залучила фінансування на суму понад 420 млн грн", - ідеться в документі. При цьому наголошується, що цих коштів не вистачило за завершення проекту, загальний бюджет якого становить близько 4 млрд грн.

Велику частину коштів було залучено за державними інфраструктурними програмами, але частину залучили в формі кредиту або поворотної фінансової допомоги на будівництво Старого Арсеналу. Так було накопичено борг у розмірі 128 млн грн.

У звіті вказується, що угоди, які створили фінансові зобов'язання для "Мистецького Арсеналу", були укладені в 2008-му або 2010-2011 роках. "За цими рішеннями не було достатнього аналізу щодо шляхів повернення боргу в майбутньому: грошові надходження наступних років, у тому числі 2017 року й далі, не могли вважатися вичерпним джерелом повернення боргів таких розмірів для інституцій, основною місією яких було не генерування прибутку, а соціально-культурний розвиток".

У 2017-му і 2018 році потрібно повернути борг: керівництво "Мистецького Арсеналу" підтвердило, що зможе повернути 8,5 млн грн, які для інституції дало державне підприємство "Зал офіційних делегацій", упродовж чотирьох наступних років (2018-2021). При цьому суму, що залишилася - 119,6 млн грн, залучена від державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" під час проведення Євро-2012, повернути "нереально".

Команда "Мистецького Арсеналу" обговорювала можливі варіанти повернення боргу, але на момент публікації звіту так і не знайшла рішення.

Згідно зі звітом, 2017-й рік став збитковим через списання непридатних до використання будматеріалів, які були закуплені в 2012 році. Загальна сума списання - 5,6 млн грн. Без її обліку прибуток у 2017 році становив би 2,16 млн грн.