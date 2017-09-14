На митниці виявили схему ухилення від сплати податків на понад 5 млн грн

Правоохоронці виявили несплату податків під час митного оформлення 65 залізничних вагонів на понад 5 мільйонів гривень.

"Установлено, що між іноземною компанією та українським товариством укладено контракт на придбання 65 залізничних вагонів, де грузовідпраником є один із вагонобудівних заводів Республіки Білорусь", - повідомляє прес-служба ГПУ.

Вантажоотримувач подав документи до Чернігівської митниці для оформлення залізничних вагонів в режимі транзит на понад 2 млн доларів.

"Однак, згідно з документами наданими брокерами брокерської компанії до Полтавської митниці ДФС під час оформлення вказаних залізничних вагонів їхня вартість становила понад 1 млн доларів США", - пишуть у ГПУ.

Але інспектори митниці не врахували інформацію в транзитних деклараціях, у яких вартість товару більша на понад 1 млн доларів США.

"У зв’язку з чим, державі завдано збитків на загальну суму понад 5 млн грн", - вважають правоохоронці.

У ході досудового розслідування провели 10 обшуків у Києві, Чергнігові, Кременчуці та Полтаві. Правоохоронці вилучили документацію щодо купівлі-продажу, транспортування залізничних вагонів, а також інші документи, на підставі яких розмитнювали товар.

У цій справі відкрито кримінальне провадження за за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання).

Правоохоронці продовжують досудове розслідування.

Нагадаємо, що Генпрокуратурою спільно з Нацполицією на території Одеської області викрито незаконну схему ввезення в країну товарів відомих світових брендів на 12 млн грн.