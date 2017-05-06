На нафтохімічному підприємстві в Китаї стався вибух, 8 загиблих

У результаті вибуху на нафтохімічному підприємстві на сході Китаю загинули восьмеро осіб, ще дев'ятеро постраждали.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

"Вибух прогримів сьогодні близько 01:00 на вантажно-розвантажувальному майданчику нафтохімічної компанії "Цзіньюй" в зоні економічного розвитку Ліньган міста Ліньї. В результаті вибуху виникла пожежа", – йдеться в повідомленні.

Після інциденту надійшла інформація про загибель однієї людини, ще семеро людей пропали без вісті. Пізніше всіх зниклих було знайдено мертвими.

Зараз дев'ять постраждалих проходять лікування в лікарні, їх стан оцінюється як стабільний.

Нагадаємо, в ніч на понеділок у Вишгороді (Київська область) через вибух гранати РГД-5 у квартирі п'ятиповерхового будинку загинула людина.

Кількість постраждалих унаслідок вибухів на похороні сина сенатора в столиці Афганістану Кабулі зросла до 119 осіб.