На нафтохімічному підприємстві в Китаї стався вибух, 8 загиблих
Про це повідомляє "Сіньхуа".
"Вибух прогримів сьогодні близько 01:00 на вантажно-розвантажувальному майданчику нафтохімічної компанії "Цзіньюй" в зоні економічного розвитку Ліньган міста Ліньї. В результаті вибуху виникла пожежа", – йдеться в повідомленні.
Після інциденту надійшла інформація про загибель однієї людини, ще семеро людей пропали без вісті. Пізніше всіх зниклих було знайдено мертвими.
Зараз дев'ять постраждалих проходять лікування в лікарні, їх стан оцінюється як стабільний.
Нагадаємо, в ніч на понеділок у Вишгороді (Київська область) через вибух гранати РГД-5 у квартирі п'ятиповерхового будинку загинула людина.
Кількість постраждалих унаслідок вибухів на похороні сина сенатора в столиці Афганістану Кабулі зросла до 119 осіб.
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