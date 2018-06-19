На навчаннях у Чернігівській області помер резервіст
Про це повідомили у прес-службі оперативного командування "Північ".
"На жаль, сьогодні вранці на території наметового містечка навчань "Північна фортеця" сталася сумна подія: помер чоловік, який напередодні ввечері приїхав на навчання. Як повідомили командир підрозділу та резервісти, що ночували з ним в одній палатці, чоловік прибув у табір ввечері, на вечері і під час сну поводився спокійно. Трагедія сталася близько 4.15 ранку. За фактом трагічної події проводиться розслідування,про результати якого командування частини повідомить додатково. Рідним і близьким померлого висловлюємо щирі співчуття", – йдеться в повідомленні.
Оперативне командування "Північ" просить учасників зборів бути уважнішими одне до одного, звертати увагу на поведінку та психологічний стан товаришів по навчанням.
"Повідомляйте командирам підрозділів про всі прояви тривожної чи нестандартної поведінки – можливо, цим ви допоможете зберегти людині життя", – наголосили у прес-службі командування.
Зазначимо, що спочатку командування повідомило про "попередній висновок службового розслідування – самогубство". Однак за кілька годин повідомлення відредагували і речення про самогубство прибрали.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"