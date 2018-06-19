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На навчаннях у Чернігівській області помер резервіст

Оперативне командування просить учасників зборів бути уважнішими одне до одного, звертати увагу на поведінку та психологічний стан товаришів
У Чернігівський області помер резервіст, який напередодні прибув на військові навчання "Північна фортеця".
На навчаннях у Чернігівській області помер резервіст Фото: milnavigator.tv

Про це повідомили у прес-службі оперативного командування "Північ".

"На жаль, сьогодні вранці на території наметового містечка навчань "Північна фортеця" сталася сумна подія: помер чоловік, який напередодні ввечері приїхав на навчання. Як повідомили командир підрозділу та резервісти, що ночували з ним в одній палатці, чоловік прибув у табір ввечері, на вечері і під час сну поводився спокійно. Трагедія сталася близько 4.15 ранку. За фактом трагічної події проводиться розслідування,про результати якого командування частини повідомить додатково. Рідним і близьким померлого висловлюємо щирі співчуття", – йдеться в повідомленні.

Оперативне командування "Північ" просить учасників зборів бути уважнішими одне до одного, звертати увагу на поведінку та психологічний стан товаришів по навчанням.

"Повідомляйте командирам підрозділів про всі прояви тривожної чи нестандартної поведінки – можливо, цим ви допоможете зберегти людині життя", – наголосили у прес-службі командування.

Зазначимо, що спочатку командування повідомило про "попередній висновок службового розслідування – самогубство". Однак за кілька годин повідомлення відредагували і речення про самогубство прибрали.

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19 06 2018 16:20
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