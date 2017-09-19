В Росії вертоліт обстріляв ракетами глядачів на навчаннях "Захід-2017", - ВІДЕО ОНОВЛЕНО

Це сталося на полігоні "Лузький" під Санкт-Петербургом

Вертоліт Ка-52 випадково обстріляв ракетами класу "повітря-земля" глядачів російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017".

"Вони летіли до цілі, залишалося метрів 500, згідно із завданням на бойовому шляху включаються ланцюги озброєння, вони включили, але там щось коротнуло, і ракети зійшли самі", - розповів співрозмовник видання 66.ru з посиланням на джерело.

За його словами, згоріли два автомобілі, дві людини отримали важкі травми і знаходяться в лікарні. Джерело видання припустило, що постраждали, швидше за все, журналісти.

Точна дата події не повідомляється. Співрозмовник 66.ru зазначив, що "це сталося вчора або позавчора". Згідно з повідомленням прес-служба Західного військового округу, 17 вересня "в рамках спільного стратегічного навчання Захід-2017 на полігоні "Лузький" екіпажі ударних вертольотів Мі-28Н і Ка-52 (...) відпрацювали завдання повітряної розвідки, нанесення ракетного удару по наземних цілях та прикриття наземної угруповання військ з повітря".

За даними "Фонтанки", інцидент стався ввечері 18 вересня, справою займаються військові слідчі. За попередніми даними, справу може бути порушено щодо порушення правил безпеки використання військово-технічних засобів.

Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" проходять з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.