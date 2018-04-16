На німецькому острові у Балтійському морі знайшли 1000-річний скарб вікінгів

Це найбільша кількість таких монет в південно-східній частині Балтійського регіону

Сотні 1000-річних срібних монет, кільця, перли та браслети, пов'язані з епохою датського короля Гаральда Гормссона, були виявлені на східному німецькому острові Рюген у Балтійському морі.

У січні двоє археологів-аматорів знайшли одну срібну монету у полі біля села Шапрод. Після цього почалися розкопки державної археологічної служби, під час яких виявили цілі скарби, повідомляє The Associated Press.

"Це найбільша кількість таких монет в південно-східній частині Балтійського регіону", - повідомили в адміністрації федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія.

Археологи повідомили, що було знайдено близько 100 срібних монет, ймовірно часів правління Гаральда Гормссона, більш відомого як Гаральд I Синьозубий, який жив у Х столітті і запровадив християнство в Данії.

Він був одним з останніх королів вікінгів Данії, північної Німеччини, південної Швеції та частини Норвегії.

Нагадаємо, що три археологи-аматори виявили у Данії найбільшу в історії колекцію золота вікінгів.