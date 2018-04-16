На німецькому острові у Балтійському морі знайшли 1000-річний скарб вікінгів
У січні двоє археологів-аматорів знайшли одну срібну монету у полі біля села Шапрод. Після цього почалися розкопки державної археологічної служби, під час яких виявили цілі скарби, повідомляє The Associated Press.
"Це найбільша кількість таких монет в південно-східній частині Балтійського регіону", - повідомили в адміністрації федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія.
Археологи повідомили, що було знайдено близько 100 срібних монет, ймовірно часів правління Гаральда Гормссона, більш відомого як Гаральд I Синьозубий, який жив у Х столітті і запровадив християнство в Данії.
Він був одним з останніх королів вікінгів Данії, північної Німеччини, південної Швеції та частини Норвегії.
Нагадаємо, що три археологи-аматори виявили у Данії найбільшу в історії колекцію золота вікінгів.
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