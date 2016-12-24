На новорічні свята у Європі посилили заходи безпеки
Німецька поліція повідомляє про посилені заходи безпеки в аеропортах, на вокзалах, а
також на кордонах.
Представниця Федеральної поліції Хелві Абс повідомила, що збільшена кількість нарядів і усі поліцейські мають при собі зброю та вдягнуті у куленепробивні жилети, інформує DW.
"Подальші дані щодо забезпечення заходів безпеки не надаються з тактичних міркувань", - повідомила представниця поліції.
На 24-26 грудня та з 31 грудня до 6 січня у Римі заборонили в'їзд вантажівок до центру міста, зазначає агенція dpa.
Виняток зроблять лише для доставки продуктів, медикаментів, пошти та інкасаторських машин, на 350 ринках міста посилять поліцейський контроль.
В якості запобіжного заходу міська влада також заборонила феєрверки на Новий рік. Заходи безпеки посилили в інших містах Італії.
В Іспанії регіональним правоохоронним органам розіслали рекомендації щодо посилення контролю в громадських місцях. Зокрема, пропонується встановлювати загородження чи використовувати патрульні машини як бар'єри на вході до місць великого скупчення людей.
У Франції посилять охорону найбільш популярних різдвяних ярмарків у країні. Керівник національної поліції країни Жан-Марк Фалькон в інтерв'ю газеті Journal du Dimanche зазначив, що цьогоріч на святкових ринках працює не лише поліція, але й спеціальні загони для "практично миттєвих відповідних дій" у разі екстреної ситуації.
У Великобританії поліція переглянула свій план організації безпеки у місцях масового зібрання людей. На різдвяні ярмарки відрядили більше поліцейських. Крім того, як передає інформагентство AFP, протягом 3 місяців перекриватимуть дороги до Букінгемського палацу на час зміни варти - з 10:45 до 12:30 за місцевим часом.
Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.
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