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На нових польських паспортах можуть розташувати зображення Меморіалу львівських орлят

У 2018 році до сторіччя незалежності Польщі випустять паспорт у новому дизайні
На сторінках нових польських паспортів, серед інших зображень, може з'явитися Меморіал орлят у Львові.
На нових польських паспортах можуть розташувати зображення Меморіалу львівських орлят Фото: unian.ua

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі.

Повідомляється, що кампанія "Спроектують новий паспорт" пропонувала громадянам вибрати важливих історичних персонажів і місця, які вони хотіли б бачити на сторінках документа.

У співпраці з Інститутом національної памяті Польщі були розроблені близько 100 зображень.

Зараз затверджені 13 ескізів, які вибрали поляки і група експертів. Серед них – Меморіал орлят у Львові.

Нагадаємо, Сенат Польщі ухвалив закон про заборону пропаганди комунізму та інших тоталітарних режимів.

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29 07 2017 20:00
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