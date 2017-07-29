CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа сторінках нових польських паспортів, серед інших зображень, може з'явитися Меморіал орлят у Львові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На нових польських паспортах можуть розташувати зображення Меморіалу львівських орлят
У 2018 році до сторіччя незалежності Польщі випустять паспорт у новому дизайні
Фото: unian.ua
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі.
Повідомляється, що кампанія "Спроектують новий паспорт" пропонувала громадянам вибрати важливих історичних персонажів і місця, які вони хотіли б бачити на сторінках документа.
У співпраці з Інститутом національної памяті Польщі були розроблені близько 100 зображень.
Зараз затверджені 13 ескізів, які вибрали поляки і група експертів. Серед них – Меморіал орлят у Львові.
Нагадаємо, Сенат Польщі ухвалив закон про заборону пропаганди комунізму та інших тоталітарних режимів.
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