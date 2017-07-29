На нових польських паспортах можуть розташувати зображення Меморіалу львівських орлят

У 2018 році до сторіччя незалежності Польщі випустять паспорт у новому дизайні

На сторінках нових польських паспортів, серед інших зображень, може з'явитися Меморіал орлят у Львові.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі.

Повідомляється, що кампанія "Спроектують новий паспорт" пропонувала громадянам вибрати важливих історичних персонажів і місця, які вони хотіли б бачити на сторінках документа.

У співпраці з Інститутом національної памяті Польщі були розроблені близько 100 зображень.

Зараз затверджені 13 ескізів, які вибрали поляки і група експертів. Серед них – Меморіал орлят у Львові.

Нагадаємо, Сенат Польщі ухвалив закон про заборону пропаганди комунізму та інших тоталітарних режимів.