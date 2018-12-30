На Новий рік буде хмарно, подекуди з невеликим снігом

Упродовж 31 грудня - 1 січня в Україні збережеться переважно хмарна погода.

У західних, Житомирській та Київській областях, 31 грудня й у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та Криму невеликий сніг (на заході та в Криму з дощем); на решті території без істотних опадів, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Укргідрометцентр.

В західній частині країни місцями туман. На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень 1 січня в західних та північних областях південно-західний, 7-12 м/с, на заході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних, Житомирській, Вінницькій, на півдні Одеської області та в Криму вночі та вдень близько 0°; в Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Дніпропетровській областях вночі 7-12°, вдень 3-8° морозу; на решті території вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

2 січня в Україні сніг, вдень з дощем, лише у східних та південних областях без істотних опадів; 3 січня невеликий, в східній частині помірний сніг.

Температура 2 січня вночі 0-6° морозу, на сході країни до 10° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; 3 січня вночі 3-9° морозу, вдень 0-6° морозу, в Карпатах вночі та вдень 8-14° морозу.

У Києві та Київській області 31 грудня -1 січня синоптики прогнозують часом невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень 1 січня південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

2 січня у столиці очікується сніг, вдень з дощем; 3 січня невеликий сніг. Температура 2 січня вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; 3 січня вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу.