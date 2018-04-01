CУСПІЛЬСТВО НОВИНИП'яний мешканець Осло проїхався на таксі по Данії, Швеції та Норвегії і заплатив понад 2000 доларів за свою подорож.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Новий рік п'яний норвежець з'їздив на таксі в Данію і Швецію
Чоловік не заперечував поїздки і відразу погодився заплатити необхідну суму
Фото: moygrad.kiev.ua
Про це повідомляє Бі-бі-сі.
Коли 40-річний чоловік дістався додому, він відразу не зміг оплатити поїздку. До того ж у таксиста сів акумулятор, і він був змушений викликати евакуатор.
Поліція Осло знайшла "мандрівника" сплячим вдома у своєму ліжку.
Чоловік не заперечував поїздки і відразу погодився заплатити необхідну суму. Раніше він не притягувався до відповідальності.
Нагадаємо, понад 17 тисяч українців зустріли Новий рік у потягах.
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04 01 2018 20:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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