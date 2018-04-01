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На Новий рік п'яний норвежець з'їздив на таксі в Данію і Швецію

Чоловік не заперечував поїздки і відразу погодився заплатити необхідну суму
П'яний мешканець Осло проїхався на таксі по Данії, Швеції та Норвегії і заплатив понад 2000 доларів за свою подорож.
На Новий рік п Фото: moygrad.kiev.ua

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Коли 40-річний чоловік дістався додому, він відразу не зміг оплатити поїздку. До того ж у таксиста сів акумулятор, і він був змушений викликати евакуатор.

Поліція Осло знайшла "мандрівника" сплячим вдома у своєму ліжку.

Чоловік не заперечував поїздки і відразу погодився заплатити необхідну суму. Раніше він не притягувався до відповідальності.

Нагадаємо, понад 17 тисяч українців зустріли Новий рік у потягах.

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04 01 2018 20:29
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