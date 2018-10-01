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На обкладинці німецького Playboy вперше з'явиться модель-трансгендер

Модель розповідала, що з раннього дитинства відчувала себе в "чужому тілі"
Новий номер журналу Playboy в Німеччині вперше вийде з моделлю-трансгендером на обкладинці.
На обкладинці німецького Playboy вперше з Фото: instagram.com/giuliana_farfalla

Джуліана Фарфалла, якій 21 рік, на фотографіях позувала топлес. Популярною вона стала після того, як знялася в телесеріалі.

Головний редактор Флоріан Бойтін заявив, що пані Фарфалле "є чудовим прикладом того, наскільки важлива боротьба за право на самовизначення", йдеться на сайті журналу.

Модель розповідала, що з раннього дитинства відчувала себе в "чужому тілі". Джуліані зробила операцію по зміні статі в 16 років.

У своєму Instagram Фарфалле написала. що "надзвичайно пишається" журналом, який надійде в продаж в четвер".

Нагадаємо, що Верховний суд Німеччини постановив, що жінка-транссексуал, чия заморожена сперма була використана для штучного запліднення, може бути зареєстрована лише як батько дитини.

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10 01 2018 18:18
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