На обкладинці німецького Playboy вперше з'явиться модель-трансгендер

Модель розповідала, що з раннього дитинства відчувала себе в "чужому тілі"

Новий номер журналу Playboy в Німеччині вперше вийде з моделлю-трансгендером на обкладинці.

Джуліана Фарфалла, якій 21 рік, на фотографіях позувала топлес. Популярною вона стала після того, як знялася в телесеріалі.

Головний редактор Флоріан Бойтін заявив, що пані Фарфалле "є чудовим прикладом того, наскільки важлива боротьба за право на самовизначення", йдеться на сайті журналу.

Модель розповідала, що з раннього дитинства відчувала себе в "чужому тілі". Джуліані зробила операцію по зміні статі в 16 років.

У своєму Instagram Фарфалле написала. що "надзвичайно пишається" журналом, який надійде в продаж в четвер".

Нагадаємо, що Верховний суд Німеччини постановив, що жінка-транссексуал, чия заморожена сперма була використана для штучного запліднення, може бути зареєстрована лише як батько дитини.