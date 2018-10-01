На обкладинці німецького Playboy вперше з'явиться модель-трансгендер
Джуліана Фарфалла, якій 21 рік, на фотографіях позувала топлес. Популярною вона стала після того, як знялася в телесеріалі.
Головний редактор Флоріан Бойтін заявив, що пані Фарфалле "є чудовим прикладом того, наскільки важлива боротьба за право на самовизначення", йдеться на сайті журналу.
Модель розповідала, що з раннього дитинства відчувала себе в "чужому тілі". Джуліані зробила операцію по зміні статі в 16 років.
У своєму Instagram Фарфалле написала. що "надзвичайно пишається" журналом, який надійде в продаж в четвер".
Нагадаємо, що Верховний суд Німеччини постановив, що жінка-транссексуал, чия заморожена сперма була використана для штучного запліднення, може бути зареєстрована лише як батько дитини.
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