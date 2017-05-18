НОВИНИНа обкладинці нового номеру "Time" Білий дім зливається з Кремлем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новий номер журналу Time вийшов з обкладинкою, на якій Білим дім зливається з Кремлем
У номері вийшла велика стаття: "Як лояльність Трампа дратує Вашингтон"
Фото: time
Також, у twitter журналу оприлюднили відео, на якому з Білого дому поступово виростають вежі Кремля, а сам він стає червоного кольору.
TIME’s new cover: How Trump’s loyalty test is straining Washington https://t.co/4ZQG16wS8f pic.twitter.com/tnng9Wy6km— TIME (@TIME) 18 мая 2017 г.
У номері вийшла велика стаття: "Як лояльність Трампа дратує Вашингтон".
Нагадаємо, за даними Reuters, колишній радник із національної безпеки Майкл Флінн та інші учасники штабу президента США Дональда Трампа підтримували контакти з російськими чиновниками й іншими особами, що мають зв'язки в Кремлі.
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