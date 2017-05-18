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Новий номер журналу Time вийшов з обкладинкою, на якій Білим дім зливається з Кремлем

У номері вийшла велика стаття: "Як лояльність Трампа дратує Вашингтон"
На обкладинці нового номеру "Time" Білий дім зливається з Кремлем.
Новий номер журналу Time вийшов з обкладинкою, на якій Білим дім зливається з Кремлем Фото: time

Також, у twitter журналу оприлюднили відео, на якому з Білого дому поступово виростають вежі Кремля, а сам він стає червоного кольору.

 

У номері вийшла велика стаття: "Як лояльність Трампа дратує Вашингтон".

Нагадаємо, за даними Reuters, колишній радник із національної безпеки Майкл Флінн та інші учасники штабу президента США Дональда Трампа підтримували контакти з російськими чиновниками й іншими особами, що мають зв'язки в Кремлі.

 
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18 05 2017 17:23
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