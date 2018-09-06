На Одещині 14-річна школярка роздавала учням патрони
До чергової частини поліції зателефонувала директорка школи і повідомила, що в навчальному закладі 14-річна школярка роздає учням патрони, повідомляє прес-служба Національної поліції області.
Після приїзду правоохоронців було встановлено, що школярка дійсно "дарувала" учням патрони, які, за її словами, принесла з дому.
"Провівши комплекс невідкладних заходів, поліцейські вилучили у школярів 134 патрони калібру 5,45 мм та 7,62 мм та 4 патронних обойми. Крім того, під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання родини неповнолітньої правоохоронці виявили ще більше чотирьохсот набоїв та гранату", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, вилучене належить господареві будинку, який зараз знаходиться на сході України.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.
На даний момент триває розслідування.
Нагадаємо, що у Миколаєві 57-річний чоловік прийшов до магазину з гранатами. Йому загрожує позбавлення волі на термін до 7 років.
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