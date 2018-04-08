На Одещині автомобіль потрапив у ДТП через собаку: один загиблий, четверо поранених

На 328 км автодороги "Київ-Одеса" біля села Троїцьке Любашівського району сталася ДТП за участю автомобіля "Хюндай Елантра", внаслідок якої загинула дитина, ще четверо людей госпіталізовані.

"Водій, виконуючи маневр, а саме об'їзд собаки, який вибіг на проїжджу частину, не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на металевий відбійник з правого боку", - інформує Нацполіція Одеської області.

Унаслідок аварії на місці події загинув малолітній син жінки-водія 2011 року народження. Сама жінка і ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, госпіталізовані до Любашівської лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.