CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа 328 км автодороги "Київ-Одеса" біля села Троїцьке Любашівського району сталася ДТП за участю автомобіля "Хюндай Елантра", внаслідок якої загинула дитина, ще четверо людей госпіталізовані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині автомобіль потрапив у ДТП через собаку: один загиблий, четверо поранених
Водій намагалася об'їхати собаку, який раптово вибіг на дорогу
Фото: od.npu.gov.ua
"Водій, виконуючи маневр, а саме об'їзд собаки, який вибіг на проїжджу частину, не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на металевий відбійник з правого боку", - інформує Нацполіція Одеської області.
Унаслідок аварії на місці події загинув малолітній син жінки-водія 2011 року народження. Сама жінка і ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, госпіталізовані до Любашівської лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, що в Закарпатській області, на ділянці траси Київ - Чоп між селами Клячаново та Іванівці, сьогодні близько 8:15 сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали четверо осіб.
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