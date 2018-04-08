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На Одещині автомобіль потрапив у ДТП через собаку: один загиблий, четверо поранених

Водій намагалася об'їхати собаку, який раптово вибіг на дорогу
На 328 км автодороги "Київ-Одеса" біля села Троїцьке Любашівського району сталася ДТП за участю автомобіля "Хюндай Елантра", внаслідок якої загинула дитина, ще четверо людей госпіталізовані.
На Одещині автомобіль потрапив у ДТП через собаку: один загиблий, четверо поранених Фото: od.npu.gov.ua

"Водій, виконуючи маневр, а саме об'їзд собаки, який вибіг на проїжджу частину, не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на металевий відбійник з правого боку", - інформує Нацполіція Одеської області.

Унаслідок аварії на місці події загинув малолітній син жінки-водія 2011 року народження. Сама жінка і ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, госпіталізовані до Любашівської лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що в Закарпатській області, на ділянці траси Київ - Чоп між селами Клячаново та Іванівці, сьогодні близько 8:15 сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали четверо осіб.

 

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04 08 2018 17:14
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