На Одещині біля залізничної колії знайшли понад 80 вибухонебезпечних предметів, – ФОТО
Як розповіли у ДСНС, 7 лютого о 19:35 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що за межами села Красне Тарутинського району на узбіччі залізничної колії 194 км. перегону Арциз – Березине Одеської залізничної дороги знайшли два предмети, схожі на артилерійські снаряди.
На місце прибула група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Одеській області, організували охорону території.
"Виявлені знахідки фахівцями-піротехниками були ідентифіковані як артилерійські снаряди калібру 152 мм часів Другої світової війни. 8 лютого рятувальниками вибухонебезпечні предмети безпечно вилучені та знешкоджені встановленим порядком. У ході подальшого обстеження зазначеної ділянки території виявлено скупчення боєприпасів та організовані роботи щодо їх вилучення і знешкодження", – зазначили в ДСНС.
9 лютого рятувальники вилучили і знешкодили снарядів калібру 20 мм – 20 одиниць, калібру 122 мм – 11 одиниць, калібру 152 мм – 19 одиниць.
10 лютого вилучили снарядів калібру 20 мм – 19 одиниць, 76 мм – 2 одиниці, 152 мм – 7 одиниць.
Роботи ще тривають, повідомили рятувальники.
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Нагадаємо, на українській залізниці упродовж 2017 року виявили 11 вибухових пристроїв.
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