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На Одещині через аварію на водогоні без води залишилися близько 150 тис людей

Прорив стався ще 11 червня
В Одеській області на Дніпропетровській дорозі сталася серйозна аварія на магістральному водогоні діаметром 1200 мм, яка залишила без води 150 тисяч людей.
На Одещині через аварію на водогоні без води залишилися близько 150 тис людей Фото: dumskaya.net

"Без водопостачання залишаються 13 вулиць селища Котовського та Лузанівки - це приблизно 150 тисяч осіб. "Інфоксводоканал" направив у двори автоцистерни з технічною водою", - інформує "Думська".

Прорив стався ще вчора, 11 червня, однак відремонтувати трубу не вдалося, адже вона розташована на глибині 7 метрів і прокладена по дну засипаної балки.

"Ремонтники вже виробили 200 кубометрів ґрунту. Закінчити роботи обіцяють до 22:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через пошкодження обладнання в результаті обстрілу.

Як відомо, водогін зупинив роботу через обстріл 8 червня. Внаслідок цього понад 350 тис. людей зіткнулися з нестачею води.

Відтак, влада Донецької області розглядає питання про оголошення надзвичайної ситуації у регіоні через проблеми із централізованим водопостачанням у кількох населених пунктах.

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12 06 2017 21:56
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