На Одещині через аварію на водогоні без води залишилися близько 150 тис людей
"Без водопостачання залишаються 13 вулиць селища Котовського та Лузанівки - це приблизно 150 тисяч осіб. "Інфоксводоканал" направив у двори автоцистерни з технічною водою", - інформує "Думська".
Прорив стався ще вчора, 11 червня, однак відремонтувати трубу не вдалося, адже вона розташована на глибині 7 метрів і прокладена по дну засипаної балки.
"Ремонтники вже виробили 200 кубометрів ґрунту. Закінчити роботи обіцяють до 22:00", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через пошкодження обладнання в результаті обстрілу.
Як відомо, водогін зупинив роботу через обстріл 8 червня. Внаслідок цього понад 350 тис. людей зіткнулися з нестачею води.
Відтак, влада Донецької області розглядає питання про оголошення надзвичайної ситуації у регіоні через проблеми із централізованим водопостачанням у кількох населених пунктах.
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