На Одещині через аварію на водогоні без води залишилися близько 150 тис людей

В Одеській області на Дніпропетровській дорозі сталася серйозна аварія на магістральному водогоні діаметром 1200 мм, яка залишила без води 150 тисяч людей.

"Без водопостачання залишаються 13 вулиць селища Котовського та Лузанівки - це приблизно 150 тисяч осіб. "Інфоксводоканал" направив у двори автоцистерни з технічною водою", - інформує "Думська".

Прорив стався ще вчора, 11 червня, однак відремонтувати трубу не вдалося, адже вона розташована на глибині 7 метрів і прокладена по дну засипаної балки.

"Ремонтники вже виробили 200 кубометрів ґрунту. Закінчити роботи обіцяють до 22:00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водогону зупинилася через пошкодження обладнання в результаті обстрілу.