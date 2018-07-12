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На Одещині через воєнний стан посилили охорону собаками

Під час перевірки громадян та автомобілі, особливу увагу поліцейські звертатимуть на наявність небезпечних предметів чи заборонених речовин
Блокпости та об’єкти стратегічного значення Одеської області посилили кінологами зі службовими собаками.
На Одещині через воєнний стан посилили охорону собаками Фото: od.npu.gov.ua

Наразі кінологи та їх чотирилапі помічники зосереджені на стаціонарних блокпостах навколо обласного центру - "Центроліт", "2 Стовпи", "Дачне", а також в Одесі - на території залізничного вокзалу та міжнародних аеропорту та автовокзалу, повідомляє прес-служба поліції області.

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Зокрема, вони будуть надавати практичну допомогу правоохоронцям по забезпеченню публічної безпеки і порядку, а також безпеки дорожнього руху, запобігання правопорушенням та протидії злочинності.

Крім того під час перевірки громадян та автомобілі, особливу увагу вони звертатимуть на наявність небезпечних предметів чи заборонених речовин.

Нагадаємо, що на основних трасах Вінниці встановили мобільні блок-пости, до складу яких увійшли нацгвардійці та поліція.

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07 12 2018 16:58
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