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На Одещині чоловік намагався провезти через кордон марихуану в цукеркових обгортках

Виявлену речовину вагою 10 грамів надіслали на експертизу
Одеські прикордонники виявили "цукерки з присмаком марихуани" - так в Держприкордонслужбі описали вилучену в громадянина Молдови речовину.
На Одещині чоловік намагався провезти через кордон марихуану в цукеркових обгортках Фото: ДПСУ

Інцидент, згідно з повідомленням, стався на пункті пропуску "Кучурган", коли 26-річний чоловік повертався додому з України.

Інформацію про можливе порушення служба отримала завчасно.

"Винахідливий чоловік замотав сіро-зелену речовину, ймовірно марихуану, в обгортки та таким чином сподівався провезти зілля через кордон", - повідомили у ДПСУ.

Авто ретельно перевірили, залучивши до огляду натренованого на пошук наркотиків службового пса.

Тварина одразу вказала на присутність заборонених речовин.

Виявлену речовину вагою 10 грамів надіслали на експертизу.

Правоохоронців повідомили про порушення.

За зберігання марихуани вагою більше 5 грамів в Україні передбачена адміністративна (у вигляді штрафу, громадських робіт та адмінарешту) або кримінальна відповідальність - до трьох років в'язниці, а якщо буде доведена мета збуду наркотиків - від п'яти до восьми років за ґратами.

Активісти в Україні давно вимагають зменшити відповідальність за зберігання марихуани для власних потреб.

Нагадаємо, у вересні поліція Аргентини застрелила голуба-наркокур'єра, який доставляв наркотики до ‎в'язниці.

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13 01 2018 21:59
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