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На Одещині чоловік розвісив на паркані гранати і погрожував їх підірвати

Правоохоронці вилучили гранати РГН-1, Ф-1, три тротилові шашки
Житель Беляєвського району Одеської області розвісив бойові гранати на паркані свого будинку і погрожував їх підірвати.
На Одещині чоловік розвісив на паркані гранати і погрожував їх підірвати Фото: od.npu.gov.ua

"Надійшло повідомлення, що в селі Усатове господар будинку в себе в городі на паркані розвісив гранати, схожі на бойові, і кричав, що підірве будинок", - інформує сайт поліції.

Правоохоронці, які прибули на виклик, виявили та вилучили гранати РГН-1, Ф-1, три тротилові шашки типу 200, 90 патронів для стрілецької зброї, а також детонатор з одножильним проводом.


Фото: od.npu.gov.ua

Чоловік розповів, що боєприпаси він знайшов біля Хаджибейського лиману і зберігав їх "без мети збуту".


Фото: od.npu.gov.ua

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до семи років.

Нагадаємо, що в понеділок, 9 січня, в місті Рівне в приміщенні магазину, який перебуває на ремонті, пролунав вибух, у результаті якого загинув 26-річний місцевий житель.

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18 01 2017 17:46
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