На Одещині чоловік зґвалтував 8-річного хлопчика

В Одеській області 29-річний чоловік зґвалтував 8-річного хлопчика. Розшукати дитину вдалося завдяки місцевим жителям, які побачили останнього з незнайомим.

"Вчора зранку до поліції Одещини звернулася мати малолітнього хлопчика, 2009 р.н., про його зникнення. Жінка розповіла, що підчас її останньої телефонної розмови з сином о 10 годині ранку, хлопчик був наляканий, відповідав невпевнено, після чого перестав відповідати на телефонні дзвінки", - написав перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Термінові організовані поліцією розшукові заходи дали результат: стало відомо, що хлопчика бачили з незнайомим чоловіком. До речі, значну інформаційну допомогу надали місцеві жителі", - додав Аброськін.

"За результатами розшукуваних заходів хлопчик був знайдений за місцем проживання 29-річного покидька, який погрозами завів його до свого місця мешкання, де вчинив відносно нього розпусні дії та інші недопустимі жахливі діі неприроднім шляхом", - написав перший заступник глави Нацполіції.

Нагадаємо, що Деснянський районний суд м. Києва засудив до 9 та 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна двох чоловіків, які грабували та гвалтували жінок.