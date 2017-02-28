На Одещині чиновникам нарахували необгрунтовано високі зарплати
Про неправомірні нарахування дізналися в громадській організації "ТВІК", яка направила відповідні запити в РДА. Про це йдеться в сюжеті порталу "Іванівський новини".
Активісти вимагали від райадміністрації надати список чиновників і їх заробітні плати в 2016 році і в січні 2017 року.
Виявилося, що в. о. голови РДА 24-річній Тетяні Новіковій за грудень нарахували 38 221 гривень. На руки чиновниця отримала 30 386 гривень. У січні, де було всього 13 робочих днів, соратниця Саакашвілі отримала майже 9 тисяч гривень.
Крім керівника РДА зарплати отримують і начальники підрозділів. Наприклад, начальник відділу освіти Наталія Ткаченко за січень отримала понад 16 тисяч гривень.
Активісти "ТВІК" припускають, що такі зарплати можуть бути пов'язані з суміщенням декількох посад, а також з нарахованими преміями, проте їх розмір згідно із законодавством не повинен перевищувати 30% від окладу.
"У деяких випадках є премії в 100-300% від зарплати", - кажуть в громадській організації.
Відзначимо, зарплати в самій Одеській ОДА значно нижчі: оклад віце-губернаторів передбачається в розмірі 9850 гривень, директорів департаментів - 7100, а начальників управлінь - 6800.
Нагадаємо, Новикова була в числі тих голів райадміністрацій Одеської області, які заявили про готовність піти у відставку слідом за Саакашвілі, однак чиновниця досі залишається при посаді.
Нагадаємо, заступник глави МВС з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва в листопаді отримала 28 тисяч гривень заробітної плати. Крім посадового окладу, заступнику міністра встановлено надбавку за інтенсивність праці - 14 тис. грн.
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