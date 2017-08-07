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На Одещині чиновники розікрали 1 млн грн соціальної допомоги

Серед учасників злочинної групи - начальник відділу та головний спеціаліст райдержадміністрації, а також колишній начальник управління
Правоохоронці викрили злочинну групу, до складу якої входили посадові особи Овідіопольської райдержадміністрації.
На Одещині чиновники розікрали 1 млн грн соціальної допомоги Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Зловмисники привласнили понад мільйон гривень соціальної допомоги для малозабезпечених сімей, повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

7 липня трьом членам злочинної групи повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 191 (Привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) КК.

Серед них - начальник відділу та головний спеціаліст райдержадміністрації, а також колишній начальник управління.

У прокуратурі встановили, що підозрювані пропонували особам, які зареєстровані та проживають на території району, надати свої персональні дані для оформлення матеріальної допомоги малозабезпеченим. При цьому законних підстав для отримання допомоги ці громадяни не мали. Після отримання допомоги вони повинні були віддавати половину організатору злочинного угруповання.

За кілька років зловмисники необгрунтовано оформили соціальні виплати 17 особам. Злочинна група привласнила 1 млн грн коштів з держбюджету.

Нагадаємо, що заступник державного секретаря США Вільям Браунфілд заявив, що "немає сенсу боротися за Україну, якщо її душу згубить корупція".

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08 07 2017 15:28
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