На Одещині чиновниця погоріла на хабарі, який вона сховала у взутті
6 березня співробітники Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Нацполіціі і Білгород-Дністровської місцевої прокуратури затримали начальника комунального підприємства при отриманні хабара. Зловмисниця також є депутатом однієї з міських рад Одеської області, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.
500 доларів отримала чиновниця від підприємця за підписання договору поставки оргтехніки для комунального підприємства. Частину хабара вона заховала у взутті.
Санкція статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, яку інкримінують затриманої, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 3-х років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали начальника та державного виконавця одного з районних відділів державної виконавчої служби Дніпра.
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