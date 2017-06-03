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На Одещині чиновниця погоріла на хабарі, який вона сховала у взутті

Зловмисниця є депутатом однієї з міських рад Одеської області
В Одеській області чиновниця отримала 500 доларів від підприємця за підписання договору поставки оргтехніки.
На Одещині чиновниця погоріла на хабарі, який вона сховала у взутті Фото:lustration.org.ua

6 березня співробітники Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Нацполіціі і Білгород-Дністровської місцевої прокуратури затримали начальника комунального підприємства при отриманні хабара. Зловмисниця також є депутатом однієї з міських рад Одеської області, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

500 доларів отримала чиновниця від підприємця за підписання договору поставки оргтехніки для комунального підприємства. Частину хабара вона заховала у взутті.

Санкція статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, яку інкримінують затриманої, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до 3-х років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали начальника та державного виконавця одного з районних відділів державної виконавчої служби Дніпра.

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06 03 2017 20:36
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