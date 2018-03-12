На Одещині чиновницю засудили до шести років в'язниці за хабарництво

Жінка отримала від підприємства хабар у розмірі понад 1 млн грн

Приморський районний суд Одеси засудив чиновницю Одеської обласної державної адміністрації до шести років позбавлення волі за вчинення корупційного злочину.

"Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 28.11.2018 визнано винною у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України, т.в.о. директора Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні ГПУ.

Встановлено, що жінка отримала від підприємства хабар у розмірі понад 1 млн гривень. За цю суму вона обіцяла сприяти в підписанні актів приймання виконаних будівельних робіт.

Суд також ухвалив конфіскувати належне їй майно і позбавити її 9-го рангу державного службовця.