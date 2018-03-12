ПОЛІТИКА НОВИНИПриморський районний суд Одеси засудив чиновницю Одеської обласної державної адміністрації до шести років позбавлення волі за вчинення корупційного злочину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині чиновницю засудили до шести років в'язниці за хабарництво
Жінка отримала від підприємства хабар у розмірі понад 1 млн грн
"Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 28.11.2018 визнано винною у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України, т.в.о. директора Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні ГПУ.
Встановлено, що жінка отримала від підприємства хабар у розмірі понад 1 млн гривень. За цю суму вона обіцяла сприяти в підписанні актів приймання виконаних будівельних робіт.
Суд також ухвалив конфіскувати належне їй майно і позбавити її 9-го рангу державного службовця.
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03 12 2018 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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