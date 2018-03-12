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На Одещині чиновницю засудили до шести років в'язниці за хабарництво

Жінка отримала від підприємства хабар у розмірі понад 1 млн грн
Приморський районний суд Одеси засудив чиновницю Одеської обласної державної адміністрації до шести років позбавлення волі за вчинення корупційного злочину.
На Одещині чиновницю засудили до шести років в

"Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 28.11.2018 визнано винною у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України, т.в.о. директора Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Одеської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні ГПУ.

Встановлено, що жінка отримала від підприємства хабар у розмірі понад 1 млн гривень. За цю суму вона обіцяла сприяти в підписанні актів приймання виконаних будівельних робіт.

Суд також ухвалив конфіскувати належне їй майно і позбавити її 9-го рангу державного службовця.

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03 12 2018 16:19
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