На Одещині дільничний на поліцейському автомобілі збив на смерть пішохода
Дільничний їхав у бік райцентру службовим ВАЗ і під час зустрічного роз'їзду перемкнув світло на ближнє, через що запізно помітив пішоходів, які йшли правим узбіччям. Поліцейський намагався спрямувати автомобіль убік, але не встиг запобігти аварії. Під колесами ВАЗ опинилися двоє пішоходів. Обоє отримали травми: чоловік - тяжкі, жінка - середньої тяжкості, а поліцейський автомобіль перекинувся. Водій зустрічного авто з'їхав на узбіччя, повідомляє місцеве видання "Бессарабія INFORM".
Постраждалих госпіталізували в Кілійську районну лікарню. З огляду на тяжкий стан чоловіка, медики прийняли рішення скерувати його в обласний центр, але дорогою він помер. У жінки перелом лівого передпліччя, її життю нічого не загрожує.
Поліція повідомила, що на одязі пішоходів не було жодних світловідбивних знаків, а поліцейський надавав першу допомогу постраждалим до приїзду медиків.
Дільничного тимчасово відсторонили від служби. Ситуацію тримає на контролі керівництво Нацполіції. Проводиться внутрішнє розслідування. Обставини події розслідує прокуратура.
Нагадаємо, що у вівторок, 20 березня, в районі села Орлянка Михайлівського району Запорізької області поліцейський на власному автомобілі на смерть збив пішохода.
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