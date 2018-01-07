На Одещині фермер викосив на полі нецензурний напис, – ФОТО

Добре помітний з повітря нецензурний напис з'явився на полі поблизу села Войничеве Захарівського району Одеської області

Фермер викосив нецензурний напис на полі поруч з селом Войничеве в Захарівському районі Одеської області.

За інформацією видання "Таймер", напис є посланням від фермера Анатолія К.

Чоловік раптово дізнався, що поле, яке він обробляє багато років, без його відома передали іншій структурі.

"Викошеним у полі написом фермер ніби натякає опонентам, що в цьому випадку зерно їм не дістанеться", – зазначає видання.



Фото: timer-odessa.net