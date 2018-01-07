CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФермер викосив нецензурний напис на полі поруч з селом Войничеве в Захарівському районі Одеської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині фермер викосив на полі нецензурний напис, – ФОТО
Добре помітний з повітря нецензурний напис з'явився на полі поблизу села Войничеве Захарівського району Одеської області
Фото: gettyimages.com
За інформацією видання "Таймер", напис є посланням від фермера Анатолія К.
Чоловік раптово дізнався, що поле, яке він обробляє багато років, без його відома передали іншій структурі.
"Викошеним у полі написом фермер ніби натякає опонентам, що в цьому випадку зерно їм не дістанеться", – зазначає видання.
Фото: timer-odessa.net
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