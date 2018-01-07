Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Одещині фермер викосив на полі нецензурний напис, – ФОТО

Добре помітний з повітря нецензурний напис з'явився на полі поблизу села Войничеве Захарівського району Одеської області
Фермер викосив нецензурний напис на полі поруч з селом Войничеве в Захарівському районі Одеської області.
На Одещині фермер викосив на полі нецензурний напис, – ФОТО Фото: gettyimages.com

За інформацією видання "Таймер", напис є посланням від фермера Анатолія К.

Чоловік раптово дізнався, що поле, яке він обробляє багато років, без його відома передали іншій структурі.

"Викошеним у полі написом фермер ніби натякає опонентам, що в цьому випадку зерно їм не дістанеться", – зазначає видання.


Фото: timer-odessa.net

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 07 2018 23:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.