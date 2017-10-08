На Одещині хулігани викрали автомобіль поліції, - ФОТО

Вранці 10 серпня четверо хуліганів у селищі Цебриково (Одеська область) викрали автомобіль поліції.

Четверо нетверезих місцевих жителів у віці 23-25 років рано вранці чіплялися до двох дівчат. В цей час повз проїжджав поліцейський автомобіль Управління захисту економіки в Одеській області, який здійснював оперативні заходи щодо протидії контрабанді. Дівчата зупинили поліцейських і попросили допомогти, - повідомила прес-служба поліції.

Фото: Відділ комунікації поліції в Одеській області

Поліція зробила зауваження чоловікам, зав'язалася сварка, під час якої один з них дістав гранату РГД-5 і кинув її в салон машини. Поліцейські з дівчатами втекли у бік, а хулігани в цей час сіли в машину і поїхали.

Фото: Відділ комунікації поліції в Одеській області

Незабаром спільними зусиллями Управління внутрішньої безпеки, Управління захисту економіки та Головного управління Національної поліції хулігани були затримані. У них знайшли дві гранати. Службовий автомобіль повернули поліції.

Фото: Відділ комунікації поліції в Одеській області

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 348 (погроза або насильство щодо поліцейського), ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).