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На Одещині хулігани викрали автомобіль поліції, - ФОТО

Відкрито кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу
Вранці 10 серпня четверо хуліганів у селищі Цебриково (Одеська область) викрали автомобіль поліції.
На Одещині хулігани викрали автомобіль поліції, - ФОТО Фото: Відділ комунікації поліції в Одеській області

Четверо нетверезих місцевих жителів у віці 23-25 років рано вранці чіплялися до двох дівчат. В цей час повз проїжджав поліцейський автомобіль Управління захисту економіки в Одеській області, який здійснював оперативні заходи щодо протидії контрабанді. Дівчата зупинили поліцейських і попросили допомогти, - повідомила прес-служба поліції.

Фото: Відділ комунікації поліції в Одеській області

Поліція зробила зауваження чоловікам, зав'язалася сварка, під час якої один з них дістав гранату РГД-5 і кинув її в салон машини. Поліцейські з дівчатами втекли у бік, а хулігани в цей час сіли в машину і поїхали.

Фото: Відділ комунікації поліції в Одеській області

Незабаром спільними зусиллями Управління внутрішньої безпеки, Управління захисту економіки та Головного управління Національної поліції хулігани були затримані. У них знайшли дві гранати. Службовий автомобіль повернули поліції.

Фото: Відділ комунікації поліції в Одеській області

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 348 (погроза або насильство щодо поліцейського), ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). 

 
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10 08 2017 18:42
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