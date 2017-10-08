На Одещині хулігани викрали автомобіль поліції, - ФОТО
Четверо нетверезих місцевих жителів у віці 23-25 років рано вранці чіплялися до двох дівчат. В цей час повз проїжджав поліцейський автомобіль Управління захисту економіки в Одеській області, який здійснював оперативні заходи щодо протидії контрабанді. Дівчата зупинили поліцейських і попросили допомогти, - повідомила прес-служба поліції.
Поліція зробила зауваження чоловікам, зав'язалася сварка, під час якої один з них дістав гранату РГД-5 і кинув її в салон машини. Поліцейські з дівчатами втекли у бік, а хулігани в цей час сіли в машину і поїхали.
Незабаром спільними зусиллями Управління внутрішньої безпеки, Управління захисту економіки та Головного управління Національної поліції хулігани були затримані. У них знайшли дві гранати. Службовий автомобіль повернули поліції.
Фото: Відділ комунікації поліції в Одеській області
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 348 (погроза або насильство щодо поліцейського), ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа