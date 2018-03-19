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На Одещині лікарням продали технічний кисень під виглядом медичного

Збитки попередньо оцінюють на суму 6 млн гривень
Поліція Одеської області розслідує аферу, в рамках якої лікарням регіону продали технічний кисень замість медичного.
На Одещині лікарням продали технічний кисень під виглядом медичного Фото: npu.gov.ua

Постачальника кисню було обрано на тендері. При цьому правоохоронці підозрюють змову вже на цьому етапі, тому що умови конкурсу були прописані під конкретного постачальника. Він продавав у лікарні кисень, який не тільки не відповідав вимогам ДСТУ, а й мав завищену вартість.

"Фактично, кисень, який повинен використовуватися в промислових цілях, потрапляв у медустанови. Технічний кисень замість медичного міг становити загрозу для здоров'я пацієнтів і призвести до трагічних наслідків", - повідомляють на сайті Національної поліції України,

Фото: npu.gov.ua

Збитки від цієї схеми оцінюють у 6 млн гривень.

14-15 березня оперативники управління захисту економіки в Одеській області та слідчого управління поліції провели санкціоновані обшуки на підприємстві, яке постачало кисень. Правоохоронці вилучили "чорну" бухгалтерію, 880 000 гривен, 1450 євро, більш ніж 1000 доларів, 62 000 російських рублів та інші матеріали, що мають значення для досудового розслідування.

Фото: npu.gov.ua

Усі заходи щодо документування протиправної діяльності проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у Чернігівській області поліція затримала банду, яка пограбувала десятки елітних маєтків та дачних будинків на Чернігівщині та Київщині.

 
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19 03 2018 12:52
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