На Одещині місцеві жителі перекрили трасу через відсутність опалення

В Одеській області біля села Крижанівка у неділю, 18 листопада, група людей перекрила трасу Одеса - Південний.

Таким чином люди домагаються включення опалення в ЖК "Європейський", повідомляє місцеве видання "Думська" з посиланням на депутата Крижанівської сільради Сергія Колодяжного.

Протестувальники в цій ситуації звинувачують забудовника - фірму "Реал-Інвест" в особі Костянтина Дондова. Відзначається, що цей забудовник також є власником котельні у житловому комплексі.

"Незважаючи на обіцянки чиновників знайти вихід з положення, без тепла досі залишаються понад 500 квартир цього житлового комплексу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання, у вівторок,13 листопада, ця ж група громадян перекривала вулицю Бочарова в районі її перетину з вулицею Семена Палія, а також пікетувала обласну адміністрацію.

Нагадаємо, що з 14 до 17 листопада у херсонських школах через відсутність теплопостачання призупинено освітній процес.

12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення. У вівторок, 13 листопада, п'ять із шести котелень підприємства "Криворізька теплоцентраль" запущені в роботу.

Додамо, у Харкові близько 200 будинків залишаються без опалення. У місті триває ремонт теплової магістралі.