На Одещині місцеві жителі перекрили трасу через відсутність опалення
Таким чином люди домагаються включення опалення в ЖК "Європейський", повідомляє місцеве видання "Думська" з посиланням на депутата Крижанівської сільради Сергія Колодяжного.
Протестувальники в цій ситуації звинувачують забудовника - фірму "Реал-Інвест" в особі Костянтина Дондова. Відзначається, що цей забудовник також є власником котельні у житловому комплексі.
"Незважаючи на обіцянки чиновників знайти вихід з положення, без тепла досі залишаються понад 500 квартир цього житлового комплексу", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє видання, у вівторок,13 листопада, ця ж група громадян перекривала вулицю Бочарова в районі її перетину з вулицею Семена Палія, а також пікетувала обласну адміністрацію.
Нагадаємо, що з 14 до 17 листопада у херсонських школах через відсутність теплопостачання призупинено освітній процес.
12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення. У вівторок, 13 листопада, п'ять із шести котелень підприємства "Криворізька теплоцентраль" запущені в роботу.
Додамо, у Харкові близько 200 будинків залишаються без опалення. У місті триває ремонт теплової магістралі.
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