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На Одещині на кір захворіли понад 70 дітей

У Львові п'ятеро немовлят захворіли на кір одразу після народження
На території Кілійської територіальної громади Одеської обл. підтверджено 71 випадок захворювання на кір більшість хворих - в с. Шевченкове, там зафіксовано 69 випадків захворювання.
На Одещині на кір захворіли понад 70 дітей Фото: bukovyna.tv

"На території Кілійської територіальної громади на сьогоднішній день підтверджений 71 випадок захворювання на кір. Основний осередок – село Шевченкове, там у нас захворіли 69 дітей. В місті Кілія один випадок, в сусідньому селі Василівка ще один випадок. У нас серед дорослих поки не зафіксовано жодного випадку захворювання. Всі хворі – діти, з них 3 надіслані в Одеську обласну клінічну дитячу лікарню з важкими випадками захворювання, ще 3 проходять лікування в інфекційному відділенні районної лікарні, решта проходять лікування амбулаторно", - повідомив голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко в коментарі телеканалу "112 Україна".

Бойченко зазначив, що щеплені від кору не всі.

"Цим і зумовлений спалах в селі Шевченкове. Там складна ситуація і ставлення людей до щеплень, багато батьків відмовилися від щеплення. Сьогодні робиться все необхідне і медпрацівниками, і нами, і обласною держадміністрацією: проводяться зустрічі з батьками та трудовими колективами, щоб переконати людей, щоб вони робили щеплення. На сьогодні немає жодного випадку захворювання дітей, які раніше були щеплені", - заявив Бойченко.

Зазначимо, що в Україні останнім часом зростає кількість хворих на кір. Так, напередодні стало відомо, що у Львові п'ятеро немовлят захворіли на кір відразу після народження.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я до кінця поточного тижня підготує документи для скликання спеціальної комісії, яка має розглянути необхідність оголошення епідемії кору в Україні.

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24 01 2019 10:15
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