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На Одещині начальника військового складу викрили на розкраданні майна ЗСУ

Чоловіка затримали при спробі продажу викраденого військового майна
В Одеській області начальник складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин попався на розкраданні майна.
На Одещині начальника військового складу викрили на розкраданні майна ЗСУ Фото: ssu.gov.ua

Зловмисник протягом двох місяців вивів з обліку і привласнив двадцять три елементи навісного динамічного захисту броньованої техніки, повідомляє прес-центр СБУ.

Обладнання, яке містить більше шести з половиною кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті, начальник складу планував продати.

Оперативники спецслужби затримали старшого сержанта при спробі продажу викраденого військового майна.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, що керівник головного управління Держгеокадастру Луганської області Дмитро Сергєєв затриманий під час одержання хабара.

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27 03 2017 15:17
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