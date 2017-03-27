На Одещині начальника військового складу викрили на розкраданні майна ЗСУ Чоловіка затримали при спробі продажу викраденого військового майна

В Одеській області начальник складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин попався на розкраданні майна.

Фото: ssu.gov.ua

Зловмисник протягом двох місяців вивів з обліку і привласнив двадцять три елементи навісного динамічного захисту броньованої техніки, повідомляє прес-центр СБУ. Обладнання, яке містить більше шести з половиною кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті, начальник складу планував продати. Оперативники спецслужби затримали старшого сержанта при спробі продажу викраденого військового майна. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство. Нагадаємо, що керівник головного управління Держгеокадастру Луганської області Дмитро Сергєєв затриманий під час одержання хабара.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію