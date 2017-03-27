НОВИНИВ Одеській області начальник складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин попався на розкраданні майна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині начальника військового складу викрили на розкраданні майна ЗСУ
Чоловіка затримали при спробі продажу викраденого військового майна
Фото: ssu.gov.ua
Зловмисник протягом двох місяців вивів з обліку і привласнив двадцять три елементи навісного динамічного захисту броньованої техніки, повідомляє прес-центр СБУ.
Обладнання, яке містить більше шести з половиною кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті, начальник складу планував продати.
Оперативники спецслужби затримали старшого сержанта при спробі продажу викраденого військового майна.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, що керівник головного управління Держгеокадастру Луганської області Дмитро Сергєєв затриманий під час одержання хабара.
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27 03 2017 15:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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