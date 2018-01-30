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На Одещині не вистачає 12 тис. вакцин від кору

Додаткові вакцини необхідні, щоб не допустити чергового спалаху
В Одеській області не вистачає 12 тис. доз вакцин від кору.
На Одещині не вистачає 12 тис. вакцин від кору Фото: gettyimages.com

Про це стало відомо в ході апаратної наради Одеської ОДА, інформує прес-служба адміністрації.

Зараз охоплення щепленнями від кору в регіоні досягло 93%. Додаткові вакцини необхідні для того, щоб забезпечити колективний імунітет на рівні 95% та щоб не допустити чергового спалаху хвороби.

"Зараз на часі стоїть питання щодо забезпечення додатковими дозами. Це близько 12 тис., які потрібні Одеській області на два місяці, щоб усі охочі провели щеплення. У місті Одесі, зокрема, у нас закінчилися вакцини. Вже протягом двох тижнів ми намагаємося отримати відповідний перерозподіл з Міністерства охорони здоров’я. Скажу відверто: на жаль, для мене це питання лежить в компетенції міністерства", - сказав голова Одеської ОДА Максим Степанов.

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Нагадаємо, що з нестачею вакцини від кору стикнулася й Закарпатська область. Міністерство охорони здоров'я України проводить службове розслідування у цій справі. Відомство, зокрема, обіцяло передати Закарпатської області 10 тис. таких вакцин.

 

 

 

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30 01 2018 18:47
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