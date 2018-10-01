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На Одещині невідомі пограбували і розтрощили храм УПЦ МП, - ФОТО

Вандали зламали вівтарні двері і засипали все приміщення порошком з вогнегасників
У місті Чорноморськ на Одещині вночі пограбували Свято-Покровський храм.
На Одещині невідомі пограбували і розтрощили храм УПЦ МП, - ФОТО Фото: eparhiya.od.ua

"Зловмисники проникли через двері, розташовані зі зворотного боку будівлі. У пошуках цінностей злочинці розкрили всі кружки для пожертвувань прихожан і, ймовірно, побачивши, що там немає очікуваної ними суми грошей, від злості стали трощити все в храмі і вівтарі", - повідомляє сайт Одеської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату).

Вказується, що вандали зламали вівтарні двері і засипали все приміщення порошком з вогнегасників, що були в храмі.

У єпархії вказали, що в 2017 році жодне з 19 пограбувань та осквернення храмів не було розкрито і винуватці не понесли покарання.

Повідомляється, що на місце прибула слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що Служба безпеки України закрила православний реабілітаційний центр у Косачівці (Чернігівська область) за незаконне позбавлення волі пацієнтів і знущання над ними.

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10 01 2018 18:35
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