На Одещині невідомі пограбували і розтрощили храм УПЦ МП, - ФОТО
"Зловмисники проникли через двері, розташовані зі зворотного боку будівлі. У пошуках цінностей злочинці розкрили всі кружки для пожертвувань прихожан і, ймовірно, побачивши, що там немає очікуваної ними суми грошей, від злості стали трощити все в храмі і вівтарі", - повідомляє сайт Одеської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату).
Вказується, що вандали зламали вівтарні двері і засипали все приміщення порошком з вогнегасників, що були в храмі.
У єпархії вказали, що в 2017 році жодне з 19 пограбувань та осквернення храмів не було розкрито і винуватці не понесли покарання.
Повідомляється, що на місце прибула слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, що Служба безпеки України закрила православний реабілітаційний центр у Косачівці (Чернігівська область) за незаконне позбавлення волі пацієнтів і знущання над ними.
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