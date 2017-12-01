CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні на всіх дорогах Одеської області було закрито рух для всіх видів транспорту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Одещині перекрили всі дороги через негоду
Наразі на Одещині ведуться роботи з очищення доріг від сніг
Фото: unian.ua
"Станом на 12-00 год. 12.01.2017р. закрито рух для всіх видів транспорту на всіх дорогах загального користування державного та місцевого значення", - наголошується у повідомленні прес-центру компанії Автомобільні дороги України на своїй сторінці у Facebook.
Наразі на Одещині ведуться роботи з очищення доріг від снігу, а про зняття обмежень буде повідомлено додатково.
Зазначимо, Держслужба з надзвичайних ситуацій знову прогнозує сильний сніг та хуртовини в частині регіонів України.
Нагадаємо, за минулу добу, через ускладнені погодні умови, на дорогах України загинуло троє та травмовано 59 людей.
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12 01 2017 14:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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