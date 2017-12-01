На Одещині перекрили всі дороги через негоду

Наразі на Одещині ведуться роботи з очищення доріг від сніг

Сьогодні на всіх дорогах Одеської області було закрито рух для всіх видів транспорту.

"Станом на 12-00 год. 12.01.2017р. закрито рух для всіх видів транспорту на всіх дорогах загального користування державного та місцевого значення", - наголошується у повідомленні прес-центру компанії Автомобільні дороги України на своїй сторінці у Facebook.

Наразі на Одещині ведуться роботи з очищення доріг від снігу, а про зняття обмежень буде повідомлено додатково.

Зазначимо, Держслужба з надзвичайних ситуацій знову прогнозує сильний сніг та хуртовини в частині регіонів України.

Нагадаємо, за минулу добу, через ускладнені погодні умови, на дорогах України загинуло троє та травмовано 59 людей.