На Одещині перекинувся поїзд із зерном
Про це у Facebook повідомив директор з економіки та фінансів ПАТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев.
"Учора на Іллічівському зерновому терміналі відбулася дуже серйозна і одночасно знакова аварія. Жертв цього разу немає, на щастя. На приватній під'їзній колії був сформований приватною структурою вантажний поїзд. Приватним маневровим локомотивом власники намагалися перемістити вантаж до місця призначення", - написав він.
На фото, викладених Рязанцевим, видно, що тепловоз упав з висоти кількох метрів, а деякі вагони перекинулися і серйозно пошкоджені.
Нагадаємо, що в Тернопільській області два вагони приміського поїзда зійшли з рейок після того, як злодії викрали матеріали верхньої будови колії.
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