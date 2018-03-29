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На Одещині перекинувся поїзд із зерном

Тепловоз упав з кількох метрів
У середу, 29 березня, в Чорноморську Одеської області на Іллічівському зерновому терміналі зійшли з рейок маневровий локомотив і вагони, навантажені зерном.
На Одещині перекинувся поїзд із зерном Фото: facebook.com/andrey.ryazantsev

Про це у Facebook повідомив директор з економіки та фінансів ПАТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев.

"Учора на Іллічівському зерновому терміналі відбулася дуже серйозна і одночасно знакова аварія. Жертв цього разу немає, на щастя. На приватній під'їзній колії був сформований приватною структурою вантажний поїзд. Приватним маневровим локомотивом власники намагалися перемістити вантаж до місця призначення", - написав він.

На фото, викладених Рязанцевим, видно, що тепловоз упав з висоти кількох метрів, а деякі вагони перекинулися і серйозно пошкоджені.

Нагадаємо, що в Тернопільській області два вагони приміського поїзда зійшли з рейок після того, як злодії викрали матеріали верхньої будови колії.

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29 03 2018 12:16
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