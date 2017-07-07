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На Одещині під час прогулянки на човні потонули три дівчини

Серед загиблих є неповнолітні
У Одеській області під час ранкової прогулянки на човні потонули три дівчини.
На Одещині під час прогулянки на човні потонули три дівчини Фото: odesa.dsns.gov.ua

Трагедія сталася на Перелітському водосховищі (с. Перельоти) сьогодні близько третьої ночі.

"Під час прогулянки на човні з мотором, на борту якого знаходилися він (черговий Перелітського водосховища, - ред.) та 4-ри дівчини 16, 17, 18-ти та 23-ох років, на відстані 30 м від дамби човен перевернувся. Одну дівчину черговий врятував та доставив на берег, три дівчини потонули. Потонулі - всі члени однієї родини", - повідомляє прес-служба ДержНС.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Наразі пошуками дівчат займаються рятувальники.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у  селі Поступель Волинської області внаслідок влучення блискавки загинули двоє дітей - 12 та 15 років.

 
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07 07 2017 08:58
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