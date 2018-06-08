На Одещині поліцейський вдарив хлопця, який назвав його "мусором", - ВІДЕО

В Одеській області, в селищі Тарутине, поліцейський ударив хлопця, який назвав його "мусором".

Про інцидент, який стався в селищі Тарутине, повідомила "Українська служба інформації".

Відеозапис інциденту потрапив в інтернет. На ньому видно, як поліцейський б'є кривдника, вихоплює його телефон і кидає на землю. Дісталося і хлопцю, який знімав відео.

Як повідомляє "Думская", інцидент стався під час слідчих дій на місці злочину. Там отримав ножове поранення чоловік.

Радник начальника ГУНП Руслан Форостяк заявив нам, що керівництво поліції області про все знає. Зараз в Тарутиному працює інспекція з особового складу, винні будуть покарані.

"Це ганебна поведінка, негідну працівника Національної поліції України. Дії своїх колег не розуміють та осуджують і самі поліцейські, які бачили ці ганебні кадри, незважаючи на те, були там підстави для конфлікту чи ні. Це не дає підстав і не виправдовує такої поведінки правоохоронців", - сказав Форостяк.

Нагадаємо, що на Харківщині прокуратура розпочала розслідування щодо поліцейських, які вимагали 10 тисяч гривень від водія за непритягнення до відповідальності за нібито нетверезе водіння.