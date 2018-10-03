На Одещині поліція розслідує побиття учнів репетиторкою, – ВІДЕО

В Одеській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття дітей жінкою-репетитором.

Як розповіли в поліції, про інцидент правоохоронцям стало відомо з відео, опублікованого в інтернеті. На ньому зафіксовано літню жінку-репетитора, яка під час занять б'є та обзиває учнів.

"Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 126 (побої і мордування) Кримінального кодексу України. В ході перевірки інформації з'ясувалося, що подія мала місце у 2016 році на території Біляївського району. Працівники поліції встановили особу правопорушниці. Жінка зізналася у вчиненому", – повідомили правоохоронці.

Досудове слідство триває. Відповідно до закону, такі дії караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин чи виправними роботами на строк до одного року.

"Неможна лишати такі речі безкарно. Ця людина має бути покарана, і покарана дуже суворо", – цитує батька побитого хлопчика Геннадія Пастухова ТСН.

"Батьки ніхто не вірив, доки не спливло оце відео. Я побачила – мені погано стало. Я одразу згадала, як я своїй дитині не вірила, коли вона приходила в сльозах – я її все одно відправляла на ці заняття", – розказала мати Олена Тютюнник.

За інформацією ТСН, діти визнають, що вчителька била їх, але виправдовують – не сильно, без синців. Сама ж репетитор пояснює, що так виховувала чесність і карала за брехню. Своєю роботою педагог пишається, а дітей, які виклали відео в мережу, називає зрадниками. Жінка пояснює, що стусанами давала раду учням, яких шкільні педагоги визнали безнадійними.

"Мені 72 роки, я хочу потім перед Богом сказати: я зробила те, чого не зробив ніхто, я перехилила палку, як-то кажуть. Скоро мене там будуть судити", – сказала вчителька, показуючи на небо.

Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія поліція затримала сімейну пару, яка утримувала своїх дітей на ланцюгу в темній кімнаті.