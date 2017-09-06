На Одещині посадовців Державної екологічної інспекції викрили на хабарництві

Працівники Управління захисту економіки в Одеській області, Національної поліції та прокуратури області задокументували схему систематичного одержання неправомірної вигоди посадовими особами Державної екологічної інспекції.

"В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 КК України, встановили, що в. о. начальника відділу Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря та державний інспектор зазначеного правоохоронного органу вимагали від підприємця неправомірну вигоду. Щоб чиновники не втручалися в його діяльність, зокрема, ведення рибного промислу, він повинен був щотижня платити їм 2,5 тисяч гривень", - повідомляє прес-служба ГУ НП в Одеській області.

Загальна сума отриманої ними неправомірної вигоди становить 7 тисяч гривень.

Оперативники Управління захисту економіки в Одеській області Нацполіції та слідчі обласної прокуратури провели обшуки за місцями роботи та проживання зазначених посадових осіб.

Встановлюються інші факти отримання правопорушниками неправомірної вигоди.

Санкція статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали на хабарі у 5 млн доларів особу, яка здійснює тимчасову адміністрацію в одному з київських банків.